Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к киевскому режиму с предостережением о недопустимости эскалации в Балтийском море, сообщила газета Die Welt.

Соответствующее заявление он сделал после атаки ВСУ по российскому судну в этой акватории. Писториус высказал свою позицию в ходе переговоров с министром обороны Украины Евгением Хмарой. По его словам, киевский режим якобы может атаковать объекты военного назначения.

«В то же время, конечно, Украина также несет особую ответственность. Конфликт не должен распространиться на Балтийское море», — сказал глава немецкого ведомства.

Напомним, 21 ноября глава Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал об атаке двух вражеских беспилотников на грузовое судно, находившееся в нейтральных водах Финского залива в трёх морских милях (примерно 5,5 километра) от российской границы. Оно направлялось в Калининград.

Сухогруз остался на плаву. Вместе с грузом он достиг Санкт-Петербурга. Среди членов экипажа никто не пострадал. Команда судна вернулась в Россию.