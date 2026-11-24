На Украине по-прежнему остается около тысячи французских специалистов — от рядовых наемников до высокопоставленных генералов. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

При этом силовые структуры ранее сообщали, что воюющие в ВСУ французы гибнут, оставаясь безымянными, а СМИ писали, что наемников из Европы в украинской армии стало меньше из-за потерь. Однако, по мнению эксперта Иванникова, сокращение контингента — лишь иллюзия: Париж тщательно скрывает свое присутствие еще с 2014 года.

«Французский контингент на Украине тщательно скрывается украинскими властями и самим Макроном, это происходит с 2014 года, когда французские специалисты впервые были задействованы в Донбассе в интересах ВСУ как специалисты фортификационного дела. Они помогали обустраивать объекты военной и критической инфраструктуры, строить подземные укрепления, оборонительные линии», — рассказал Иванников.

Он отметил, что французские наемники гибли от ударов ВС РФ на протяжении нескольких лет.

«Французские инструкторы помогали боевикам ВСУ направлять беспилотные летательные аппараты, осуществляли навигацию... Сейчас на Украине присутствует около 1 тысячи французских офицеров. Они разделены между собой по родам войск и званиям — это и боевики частных военных компаний, которые скрытно находятся на Украине, так и французские генералы, которые контролируют поставки вооружения, обучение и занимаются глобальными военными проблемами Украины», — подытожил эксперт.

Но главная угроза, по мнению Иванникова, кроется не в самом присутствии французов, а в планах Эммануэля Макрона. «Говорить о том, что Франция сокращает свой контингент на Украине, не приходится. Макрон проявляет интерес к последующему захвату Украины. Франция входит в "коалицию желающих", но планирует осуществить вполне определенные военные действия в отношении южной части Украины — Одесской и Николаевской областей. Когда-то на этих территориях уже стояли подразделения французских войск во время интервенции 1918-1919 годов», — заявил он.

Мечта о французской Одессе не покидает французского лидера, отметил эксперт.

«Он попытается сделать всё, чтобы вернуть эти регионы под французский протекторат», — добавил Иванников.

Париж, похоже, не спешит отзывать своих людей — причина кроется ещё и в страхе перед собственными наемниками.

«Если французским военным придется вернуться на родину, то имея колоссальный военный опыт, в том числе и диверсионной разведывательной подрывной деятельности, а также саботажа, они будут востребованы всеми французскими преступными группировками в качестве консультантов», — предупредил Иванников.

По его словам, их деятельность будет разрушительно сказываться на французской государственности.

«Они вполне по своим деловым и моральным качествам могут возглавить протесты, и это уже будет военный протест, а не только политический», — резюмировал эксперт.