Действия Украины, взявшей на себя ответственность за теракт в порту Бенгази, равносильны объявлению войны ливийскому государству, заявил зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни.

«Террористические действия, которые <...> (глава киевского режима. – Прим. ред.) Владимир Зеленский признал, о которых открыто заявил и которыми похвалялся <...> равносильны объявлению войны ливийскому государству», - говорится в официальном заявлении аль-Куни, опубликованном в соцсети X*.

Он отметил, что нападение на морской порт Бенгази и его важные объекты причинило материальный ущерб и привело к ранениям среди мирного населения.

Аль-Куни подчеркнул, что Ливия считает действия Украины посягательством на суверенитет государства, его национальную безопасность и ресурсы, нарушением международных норм и соглашений, с которыми «нельзя мириться или обращаться снисходительно». Аль-Куни сообщил, что государство примет правовые и дипломатические меры на региональном и международном уровнях, включая передачу дела в Международный суд ООН, Совбез и профильные международные организации для привлечения виновных к ответственности. Он призвал СБ ООН провести экстренное заседание и внести Зеленского в список террористов.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Служба безопасности Украины взяли на себя ответственность за атаку на корвет ВМФ России в порту Бенгази (Ливия). В качестве подтверждения глава киевского режима опубликовал запись с камеры одного из безэкипажных катеров (БЭК).

Напомним, ливийская национальная армия сообщила о пресечении нескольких попыток атак на суда, в том числе российские, в районе порта Бенгази. Несмотря на это, на борту российского судна произошли взрыв и пожар.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.