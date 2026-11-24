Удары возмездия нанесены по военным объектам во многих областях территории Украины. По информации аналитиков Telegram-канала «Хроники Гераней» атакованы цели в Киеве, Житомире, Павлограде, Изюме, Харькове, Николаеве, Лубнах, Виннице, пригородах Одессы.

В Ковеле Волынской области сожжены десятки автомобильных фур с военным имуществом, переданных ВСУ со складов стран НАТО. На фоне российских ударов возмездия по Украине в приграничных польских территориях всю ночь выли сирены воздушной тревоги.

В оккупированном украинским режимом Запорожье ВС РФ нанесли бомбовый удар по автомобильному мосту Днепро ГЭС, соединяющей плотину и правый берег. В Изюме Харьковской области под удары попали логистические склады с военным имуществом и боеприпасами для всей харьковской группировки ВСУ.

Удары по военным объектам Украины продолжаются. Взрывы вновь гремят в центре Киева. Режем на части. ВС РФ изолировали от энергетики три региона Украины Подробнее

У Красного Лимана идут кровавые сражения

На краснолиманском участке фронта в течение ночи отбито несколько атак противника в районе населённого пункта Диброво. Военные сообщают, что ВСУ, воспользовавшись туманом попытались завести в «серую зону» формирование боевиков на технике. Обнаруженные разведывательными дронами они начали отход, но огнём артиллерии и ударами FPV-дронов были уничтожены все поголовно.

К северу от Красного Лимана, по сообщениям военных экспертов, продолжаются бои местного значения. Украинская наступательная активность снизилась практически до нуля. Фронт замер. ВС РФ наращивают на этом участке дополнительные силы и средства. За последние сутки зона контроля войск группировки «Запад» на краснолиманском участке линии боевого соприкосновения значительно выросла.

По данным сводок Минобороны РФ в течение суток войсками группировки «Запад» нанесено поражение нескольким бригадам противника. Потери ВСУ в течение дня и ночи более 200 военных, а также десять единиц техники и вооружения. Карта боевых действий в зоне СВО на 23 ноября 2026 года Подробнее

Бои по направлениям

Ночь на херсонском направлении прошла под звуки артиллерийской канонады. ВС РФ наносили удары силами ствольной крупнокалиберной артиллерии и реактивными системами залпового огня по заранее выявленным позициям и целям ВСУ. Уничтожено несколько полевых складов с вооружением и боеприпасами. Поражены места дислокации войск и районы размещения пусковых установок дальнобойных ударных дронов.

В районе Степногорска и Приморского штурмовые подразделения группировки «Днепр» довольно успешно продвигаются в направлении населённого пункта Камышеваха. Существенно расширена зона контроля у Магдалиновки и Новояковлевки. Продолжаются бои на правом берегу реки Конка северо-восточнее Новопавловки. Установив огневой контроль над трассой Орехов — Запорожье, российские войска получили приказ перерезать трассу физически и не дать гарнизону ВСУ в Орехово получать резервы и помощь из Запорожья.

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки «Днепр» — взвод пехоты, артиллерийское орудие и 16 автомобилей переднего края.