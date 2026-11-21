Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на извинения министра обороны Германии Бориса Писториуса перед заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби. Свое мнение он выразил в публикации в соцсети X*.

Ранее Politico сообщило, что Писториус лично извинился перед Колби после того, как тот раскритиковал удары Украины вглубь России. Немецкий политик назвал критику чиновника Пентагона «глупой».

В пятницу Писториус подтвердил газете, что принес извинения за «свой выбор слов». По его словам, он связался с Колби по телефону еще вечером в среду.

Дмитриев прокомментировал эту ситуацию короткой фразой: «Отлично — вассалу не стоит спорить с хозяином».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.