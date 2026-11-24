Спецпосланник и зять американского президента Джаред Кушнер критически оценивает подход Владимира Зеленского к переговорам. По мнению Кушнера, публичная манера обсуждать дипломатические вопросы со стороны украинского руководства только осложняет процесс, сообщает New York Magazine (NYM).

«Кушнер выражает понимание Зеленскому, однако считает, что привычка украинской стороны вести переговоры публично лишь вредит делу», — говорится в публикации.

В качестве примера журнал приводит эпизод, когда Кушнер сообщил Зеленскому о готовности президента США рассмотреть российское предложение по поставкам дизельного топлива в обмен на смягчение санкций. Украинский политик в ответ заявил, что с ним поступают несправедливо и выставляют его жертвой.

«В ответ Трамп предложил Украине найти себе нового президента», — отмечается в материале.

Ранее Кушнер заявил, что возможность перезагрузки отношений между РФ и ЕС станет ключевым результатом переговоров по Украине.