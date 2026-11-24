Министерство иностранных дел Албании заявило о недостоверности сообщений, согласно которым с территории этой страны были запущены украинские морские дроны, атаковавшие порт Бенгази в Ливии.

«Данные сообщения не соответствуют действительности и не отражают реального положения дел», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

В МИД отметили, что Албания никак не связана с этим ударом. Министерство пояснило, что территория республики не использовалась и не предоставлялась для запуска или поддержки этой атаки. Ведомство также обратило внимание, что доказательств причастности Албании представлено не было.

Напомним, ранее корвет «Меркурий» у берегов Ливии в районе порта Бенгази подвергся атаке морских беспилотников. Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC фактически признался в организации киевским режимом этого удара и других нападений на российские суда в Средиземном море.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что действия Украины, взявшей на себя ответственность за теракт в порту Бенгази, равносильны объявлению войны арабской республике.