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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Новости СВО, 14 сентября. Российские дроны 20 часов подряд жгли тыл врага

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Министерство обороны РФ
  1. Глава МИД Польши пообещал быстро победить Россию
  2. ВС РФ 20 часов подряд били дронами по тылам Украины
  3. ВС РФ освободили Черняков в Харьковской области
  4. Кушнер анонсировал трёхсторонние переговоры
  5. В батальоне ВСУ «Шквал» поставили пытки на поток.

Бред Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вдруг раздухарился. В субботу, 12 сентября, выступая на конференции в Киеве он призвал НАТО проводить «настолько агрессивные учения» возле Калининграда, чтобы российские власти не знали, чего ждать. По возвращении в Польшу он выдал ещё более сильный перл: «Если бы Россия напала на нас, мы бы довольно быстро одержали победу». По мнению главы польского МИД, у Варшавы «подавляющее превосходство в авиации». В польском сегменте социальных сетей уже крутят пальцами у висков и призывают премьер-министра Дональда Туска найти более адекватного министра иностранных дел.

Атака по тылам ВСУ растянулась почти на сутки

Появились новые сведения о поражённых ВС РФ в ночь на 13 сентября объектах. Оказалось, что в Одессе помимо порта, терминала «Новой почты» и подстанции наши дроноводы превратили в пыль логистические центры «Пальма», «Raben-UKRAINE» и «Одесса-22». Все они использовались для складирования и отправки на передовую военной техники и оружия, которое киевский режим получает через Румынию. В соседней Ильичёвке меткие удары «Гераней» уничтожили цех по производству БПЛА. Кроме того, масштабные пожары зафиксированы в логистических центрах в Усатово и Теплодаре.

«Герань-5» в украинских соцсетях за характерную форму уже назвали «русский крест».
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Главной же целью двадцатичасовой атаки стала железнодорожная инфраструктура. Локомотивы, депо и вокзалы горели в Луцке Волынской области, Дубно Ровенской и Фастове Киевской. Ударом по западной Украине оказались впечатлены даже поляки. Сирены выли в целом ряде городов восточной Польши.

Освобождено село Черняков

Бойцы группировки войск «Север» освободили в Харьковской области село Черняков. Этот населённый пункт — часть волчанского котла, в котором заперто около двух тысяч боевиков. По словам военного эксперта Виталия Киселёва, дела у окружённых вэсэушников настолько плохи, что они вынуждены использовать украденную в местных магазинах водку в качестве обезболивающих: со снабжением у них всё очень печально, несмотря на похвальбы Зеленского.

Кушнер ждёт переговоров, Песков подтвердил

Спецпредставитель Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что от Украины ждут территориальных уступок. С его слов, это единственный вопрос, который препятствует мирному урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что в Вашингтоне рассчитывают, что прогресс будет достигнут в рамках трёхсторонней встречи. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, подтвердил, что в Кремле рассчитывают, что такая встреча состоится в обозримом будущем. Свою площадку для этих переговоров предложили ОАЭ.

Граница России и Норвегии.
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Гестапо такое не снилось

Очередной подразделение ВСУ стало фигурантом громкого скандала о пытках военнослужащих. Сержант-инструктор 59-й бригады СБС Антон Чёрный рассказал в соцсетях, что «подвиги» «гестаповцев» из полка «Скала» просто детский лепет по сравнению с тем, что творится в батальоне ВСУ «Шквал». Вымогая из мобилизованных деньги, офицеры «Шквала» били подчинённых током и вкручивали им в тела шурупы. Самому строптивому палачи ампутировали все конечности, «оставив ему большой палец на одной из рук».
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