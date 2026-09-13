Песков: Литва размещением ядерного оружия провоцирует большую опасность

Литва не осознает, что, размещая у себя ядерное оружие, она провоцирует большую угрозу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Литва считает, что это будет страховкой для ее безопасности. А это будет наоборот провоцирование большой опасности для нее», - сказал он в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Литва своими действиями может превратиться в цель для российского ядерного оружия.

Ранее глава сейма Юозас Олякас сообщил, что власти Литвы рассматривают вопрос об отмене конституционного положения о неразмещении ядерного оружия на территории страны, решение об этом может быть принято зимой.