Содрогнётся половина Польши: дан жёсткий ответ на агрессию НАТО у границ РФ

Россия жестко ответит на попытку провести «агрессивные» учения НАТО у границы Калининградской области, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО усилить свои учения вблизи границы с Калининградской областью РФ.

Сикорский, выступая на конференции в Киеве, заявил, что Варшава «очень внимательно следит» за Калининградской областью. По его словам, проводимые учения должны быть «агрессивными» и создавать для российского руководства неопределенность в отношении дальнейших действий НАТО.

«Сикорский не в первый раз отличается такими заявлениями. Пусть проводят эти учения. Но не понятно, что значит, что они должны быть агрессивными. Они же понимают, что будет ответ. Если что-то действительно агрессивное там произойдет и учения перейдут, например, в боевую фазу, то многих польских городов больше не будет. Нужно это понимать и отдавать себе отчет. Сначала они делают подобные заявления, а потом обвиняют Россию, что она якобы хочет напасть на Польшу. Они проводят агрессивные учения на воде и на суше, а потом удивляются, что им отвечают, что для них же это плохо закончится», - пояснил Колесник.

Он отметил, что Сикорский «обыкновенный и среднестатистический провокатор».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что на фоне активности НАТО у границ Калининградской области Москва принимает все меры для защиты региона.