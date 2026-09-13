Площадь волчанского котла становится меньше. Российское военное ведомство сообщило об освобождении села Черняков. До организации волчанского окружения украинские боевики регулярно обстреливали из этого населённого пункта российские территории: до границы от Чернякова всего три километра. Окружённые силы противника пытались вырваться из котла в районах Слизнево и Гогнево, но «северяне» пресекли эти попытки, уничтожив до 55 вэсэушников. Всего в зоне ответственности группировки «Север» враг потерял более двух сотен военнослужащих и семь бронированных машин.

Немецкие фейки

Der Spiegel утверждает, что в поезде, атакованном в ночь на воскресенье, 13 сентября, вблизи польской границы, якобы находились видные европейские политики. В их числе бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, депутаты бундестага, советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер и другие «высокопоставленные чиновники Евросоюза». По данным издания, все они отделались лёгким испугом: оповещение об атаке пришло заблаговременно и всех их эвакуировали. «Эти атаки беспилотников — слепой террор против украинского мирного населения и опасная эскалация войны», — заявил Spiegel депутат бундестага от партии «Зелёных» Робин Вагенер, являвшийся якобы пассажиром этого поезда. Официальных подтверждений этой информации нет. Редакция The Financial Times пишет, что данные об атаке на Джонсона не соответствуют действительности: экс-премьер Великобритании ехал по этому маршруту, но совсем в другом составе и в другое время.

Мешок с костями у Харькова. Судьбу тысяч киевских боевиков решит одно село Подробнее

Трамп попытался урезонить Зеленского

47-й президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. «Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо. Он вызывает дефицит дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока, поэтому мы говорили об этом с господином Зеленским», — заявил лидер республиканцев журналистам в ходе визита в Ирландию. Безусловно, мировые проблемы с дизелем президента США волнуют мало, однако дефицит дизтоплива на рынке привёл к рекордным ценам на топливо в Америке, а до промежуточных выборов осталось менее двух месяцев. Несмотря на зависимость киевского режима от Вашингтона в поставках противоракет для ПВО и разведданных, Зеленский вряд ли пойдёт навстречу Трампу: европейские «партнёры» убедили его в безнаказанности.

Новый скандал с пытками

На Украине назревает новый скандал, по сравнению с которым шум вокруг расформированного в июле полка «Скала» насилия в отношении новобранцев покажется детским лепетом. ТАСС сообщает, что в батальоне ВСУ «Шквал» с каждого военнослужащего требовали до сорока процентов от боевых выплат. Отказавшихся ждал настоящий ад: их били током, вкручивали в тело шурупы, отправляли на боевые позиции без оружия, калечили. «Одному военному за отказ платить командиру ампутировали руки и ноги», — цитирует агентство представителя российских силовых структур. Информацию ТАСС подтверждает сержант-инструктор 59-й бригады СБС Антон Чёрный. Другое дело, что он выгораживает командира бригады, так как он якобы не знал о происходящем. Сводка СВО на утро 13 сентября. Выживших боевиков ВСУ добили дронами Подробнее

Расширение террористической организации

«Азов»* вновь стал группировкой войск, сообщает пресс-служба экстремистского сообщества. Командовать ей будет одиозный бригадный генерал Денис Прокопенко**, оборонявший «Азовсталь» в Мариуполе. По данным украинских СМИ, эта группировка войск ВСУ будет оборонять те немногие оставшиеся территории ДНР, которые пока остаются под контролем киевского режима. В его подчинение передали и штурмовой полк «Скала», который из-за пыток в отношении собственных военнослужащих даже украинские националисты прозвали «отделением гестапо».

*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ

**Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга РФ