Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в момент проведения там совещания с участием высокопоставленных офицеров и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об этой операции в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, бункер, где проходило совещание, мог находиться как на западной Украине, так и в Киеве или Киевской области, но результат оказался одинаково точным.

«Бункер, где проводилось совещание, мог находиться и на территории западной Украины, и в районе Киева, Киевской области. Наша разведка в данном случае сработала профессионально и выдала координаты противника, по которым был нанесен удар. Думаю, что это серьёзное предупреждение Брюсселю по поводу отправки войск на Украину на фоне активных выступлений "коалиции желающих". После поражения штаба и гибели высокопоставленных украинских и натовских офицеров их настроения во многом могут измениться», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что натовские советники, европейские военные и представители иностранного ВПК, которые едут на Украину со своими миссиями, являются законной целью для российских военных.

«Мы уничтожали противника на территории Украины и будем уничтожать», — подчеркнул Кнутов.

Удар по штабу в разгар совещания с участием украинских и натовских офицеров — это не просто удачная операция разведки, а прямой сигнал тем, кто всерьёз обсуждает отправку войск на Украину. Как отметил Кнутов, гибель высокопоставленных представителей «коалиции желающих» способна охладить самые горячие головы в Брюсселе.