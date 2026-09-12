Кушнер назвал самый сложный вопрос в урегулировании конфликта с Украиной

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос главным препятствием на текущих переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.



«Самый сложный вопрос — это по-прежнему территория. Думаю, очевидно, что это отчасти определяется тем, что происходит на поле боя», — заявил Кушнер.



Представитель США добавил, что вопрос территорий остаётся главным в рамках переговорах, и конкретно в нём позиции переговорщиков разнятся.



Напомним, в начале сентября Джаред Кушнер и Стив Уиткофф посетили Москву, где встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого представители США отправились в Киев, где общались с Владимиром Зеленским.



Ранее Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби может стать площадкой для следующего раунда трёхсторонних переговоров для мирного урегулирования конфликта с Украиной.