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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Кушнер надеется, что США скоро объявят о новых шагах по Украине

Скриншот
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, в ходе видеовыступления на форуме в Киеве высказал предположение о скором объявлении Вашингтоном новых шагов по урегулированию конфликта на Украине, сообщают украинские СМИ. 

«Кушнер выразил надежду, что в течение следующих нескольких недель США смогут объявить о дальнейших шагах, которые приблизят Украину и Россию к переговорному процессу», — отмечается в сообщении. 

По словам Кушнера и Украина, и Россия демонстрируют готовность к попыткам урегулировать ситуацию.

Накануне  официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби может стать площадкой для следующего раунда трёхсторонних переговоров.
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