Кушнер надеется, что США скоро объявят о новых шагах по Украине

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, в ходе видеовыступления на форуме в Киеве высказал предположение о скором объявлении Вашингтоном новых шагов по урегулированию конфликта на Украине, сообщают украинские СМИ.

«Кушнер выразил надежду, что в течение следующих нескольких недель США смогут объявить о дальнейших шагах, которые приблизят Украину и Россию к переговорному процессу», — отмечается в сообщении.

По словам Кушнера и Украина, и Россия демонстрируют готовность к попыткам урегулировать ситуацию.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби может стать площадкой для следующего раунда трёхсторонних переговоров.