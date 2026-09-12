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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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«Платите самостоятельно». В Польше решили по-новому надавить на Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск. / Damian Burzykowski / www.globallookpress.com

Польша намерена создать свой аналог спутниковой системы Starlink, чтобы не зависеть от «капризов одного человека». Об этом на Международной выставке оборонной промышленности объявил польский премьер Дональд Туск. К концу года Варшава планирует располагать уже девятью спутниками. В разговоре с aif.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов не исключил, что так поляки пытаются надавить на Украину.

«Один человек» из заявления Туска — это, очевидно, основатель и глава компании SpaceX Илон Маск. SpaceX, напомним, в августе исключила Польшу из европейского региона связи Starlink. При этом в этот регион попали все ближайшие соседи Польши, однако данные польских пользователей, как выяснилось, предназначены для использования только в Польше, и при выезде за границу те вынуждены переходить на гораздо более дорогой пакет. Из-за этого в августе поляки уже успели с Маском поругаться: глава польского МИДа Радослав Сикорский пригрозил миллиардеру перестать платить по 50 млн долларов в год за услуги Starlink для ВСУ. Спутниковую связь для украинских военных Варшава оплачивает с 2022 года. Позже компания Маска вернула Варшаву в европейский регион.

Впрочем, перспективы создания собственной спутниковой сети, аналогичной «Старлинку», у Польши пока туманные, оценил Юрий Кнутов.

«Чтобы такой проект работал, полякам нужно отправить в космос более сотни спутников, даже для тестового запуска нужно как минимум полсотни, — объяснил он. — С технологической точки зрения, это крайне сложно — связь между собой такие спутники держат с помощью лазеров, а сегодня и наши, и западные специалисты вовсю работают над тем, чтобы сигнал между телефоном и спутником передавался без участия всяких терминалов. Пока что Туск выдает желаемое за действительное. Единственное, на что сейчас способны поляки, — это спутники оптической и радиотехнической разведки, которые они вполне способны сделать, используя носители других стран. У Финляндии, например, сегодня есть четыре спутника оптической разведки, которые поставляют информацию на Украину. Также ВСУ помогают Франция и США».

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Вполне возможно, таким образом Варшава хочет надавить на Украину, отмечает эксперт.

«Они могут заявить, что „Старлинк“ им, мол, не нужен, и Киеву придется оплачивать его самостоятельно, — размышляет Кнутов. — Как говорится, тонкий намек на толстые обстоятельства, ведь отношения между Польшей и Украиной в последнее время натянутые, связано это с чествованием бандеровцев и Волынской резней. Конечно, на какой-то период отказ Польши может создать для киевского режима определенные трудности — когда Илон Маск отключал свою спутниковую систему на некоторое время, российские войска буквально на следующий же день прорвали фронт на целом ряде направлений. Однако в этом случае место Польши, уверен, сразу займут другие западные страны».
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ПолитикаВ миреотношения Польши и УкраиныПольшаВладимир ЗеленскийИлон МаскStarlink
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