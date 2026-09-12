«Платите самостоятельно». В Польше решили по-новому надавить на Зеленского

Польша намерена создать свой аналог спутниковой системы Starlink, чтобы не зависеть от «капризов одного человека». Об этом на Международной выставке оборонной промышленности объявил польский премьер Дональд Туск. К концу года Варшава планирует располагать уже девятью спутниками. В разговоре с aif.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов не исключил, что так поляки пытаются надавить на Украину.

«Один человек» из заявления Туска — это, очевидно, основатель и глава компании SpaceX Илон Маск. SpaceX, напомним, в августе исключила Польшу из европейского региона связи Starlink. При этом в этот регион попали все ближайшие соседи Польши, однако данные польских пользователей, как выяснилось, предназначены для использования только в Польше, и при выезде за границу те вынуждены переходить на гораздо более дорогой пакет. Из-за этого в августе поляки уже успели с Маском поругаться: глава польского МИДа Радослав Сикорский пригрозил миллиардеру перестать платить по 50 млн долларов в год за услуги Starlink для ВСУ. Спутниковую связь для украинских военных Варшава оплачивает с 2022 года. Позже компания Маска вернула Варшаву в европейский регион.

Впрочем, перспективы создания собственной спутниковой сети, аналогичной «Старлинку», у Польши пока туманные, оценил Юрий Кнутов.

«Чтобы такой проект работал, полякам нужно отправить в космос более сотни спутников, даже для тестового запуска нужно как минимум полсотни, — объяснил он. — С технологической точки зрения, это крайне сложно — связь между собой такие спутники держат с помощью лазеров, а сегодня и наши, и западные специалисты вовсю работают над тем, чтобы сигнал между телефоном и спутником передавался без участия всяких терминалов. Пока что Туск выдает желаемое за действительное. Единственное, на что сейчас способны поляки, — это спутники оптической и радиотехнической разведки, которые они вполне способны сделать, используя носители других стран. У Финляндии, например, сегодня есть четыре спутника оптической разведки, которые поставляют информацию на Украину. Также ВСУ помогают Франция и США».

«Слюнявый дегенерат». Маск поссорился с главой польского МИД Сикорским Подробнее

Вполне возможно, таким образом Варшава хочет надавить на Украину, отмечает эксперт.

«Они могут заявить, что „Старлинк“ им, мол, не нужен, и Киеву придется оплачивать его самостоятельно, — размышляет Кнутов. — Как говорится, тонкий намек на толстые обстоятельства, ведь отношения между Польшей и Украиной в последнее время натянутые, связано это с чествованием бандеровцев и Волынской резней. Конечно, на какой-то период отказ Польши может создать для киевского режима определенные трудности — когда Илон Маск отключал свою спутниковую систему на некоторое время, российские войска буквально на следующий же день прорвали фронт на целом ряде направлений. Однако в этом случае место Польши, уверен, сразу займут другие западные страны».