Путин обратился к участникам Международного фестиваля молодежи на Урале

Президент РФ Владимир Путин обратился с видеоприветствием к участникам и гостям церемонии открытия Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026).

«В этом году вы собрались в столице Урала Екатеринбурге — городе, где встречаются Европа и Азия, а история живет буквально в каждом камне», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что на Урале на протяжении веков формировались идеи, способствовавшие позитивным изменениям в стране. Он напомнил о строительстве первых заводов, начале промышленной революции в России и множестве современных научных достижений.

По его словам, вполне закономерно, что дискуссии о трансформации жизни под влиянием новых технологий и облике мира будущего проходят именно в одном из ключевых центров индустриального, культурного и интеллектуального наследия страны.

Глава государства заверил, что Россия всегда открыта для тех, кто готов участвовать в реализации ее проектов.

«Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине вы будете строить наш общий новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир», — добавил президент.

Путин также выразил уверенность в успехе молодого поколения.

«Это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией!», — добавил он.

В заключение президент пожелал гостям и участникам фестиваля крепкого здоровья, новых свершений и всего наилучшего.

Ранее в Екатеринбурге назвали победителей ИТ-соревнований на МФМ-2026.