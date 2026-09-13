Российские ракетчики и дроноводы нанесли один из самых масштабных ударов по Украине за специальную военную операцию. В дыму и огне — значительная часть страны от Киева до западных границ. Главной целью стала тыловая инфраструктура.

Рельсовая война

Ночь на воскресенье, 13 сентября, запомнится Зеленскому надолго. Беспилотники различных типов утюжили практически всю территорию Украины, причём больше всего досталось западным регионам. От ударов по «западенщине» встрепенулась и Польша: сирены выли в Хелме, Влодаве, Свиднике и других городах на востоке страны.

Под наиболее массированный удар попала железнодорожная инфраструктура, ВС РФ закрепляют успех в рельсовой войне, максимально затрудняя противнику поставки вооружения и ротацию личного состава.

Так, огромный столб дыма поднимается над Луцком Волынской области. Судя по роликам, появившихся в украинских пабликах, там горит железнодорожный узел и состав. Схожая картина зафиксирована в Дубно Ровенской области, где «Герани» разнесли вокзал, контактную сеть и складские помещения. В другом городе региона — Сарнах — горит локомотивное депо. Ещё один вокзал горит в Фастове Киевской области. Остановлено железнодорожное движение и в Ивано-Франковске.

Сводка СВО на утро 13 сентября. Выживших боевиков ВСУ добили дронами Подробнее

Склады, тренировочная база и пограничный пункт

«Железкой» удары ВС РФ по логистике противника не ограничились. Киевский режим использует почтовые терминалы для снабжения войск с самого начала СВО, и «Нова Пошта» регулярно «ловит» прилёты в самых разных городах. В ночь на 13 сентября «Герани» уничтожили терминал в Нерубайском Одесской области. Не забыли наши «дроноводы» почтить своим внимание и порт. Одесские паблики пишут о сильных взрывах, гремящих всю ночь, и столбах дымах, поднимающихся в районе портовой инфраструктуры. Украинские СМИ подтверждают пожары на «складских помещениях и объектах критической инфраструктуры». Российское военное ведомство сообщает об атаке на электроподстанцию, которая запитывала Одесский и Николаевский порты.

В Борисполе и Броварах Киевской области уничтожены военные склады. В Житомирской области под мощную атаку «Гераней» и «Бандеролей» попало предприятие, связанное с немецким брендом Ceresit. Украинские пропагандисты разгоняют истерику, что Москва воюет с производителем строительных растворов, вот только местные жители неоднократно писали, что мощности завода уже давно используются для производства корпусов для БПЛА. В Ковеле Волынской области российские «дроноводы» накрыли тренировочную базу боевиков, откуда после недолгого обучения их отправляли на передовую. Местные власти старательно скрывают последствия, но ковельские telegram-каналы пишут о том, что местные больницы переполнены ранеными вэсэушниками. По предварительным данным, в результате атаки в ад отправилось не менее трёх десятков боевиков. Наконец, в Львовской области уже десять часов полыхает пограничный пункт пропуска Ягодин, через который киевский режим получал европейскую военную «помощь» из Польши.