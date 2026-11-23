В ночь на 23 ноября Татарстан подвергся атаке украинских беспилотников. Целью стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска — в результате продолжительного налёта повреждения получили несколько объектов, погибших и пострадавших нет. Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией России было нейтрализовано 192 вражеских БПЛА.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл тактику противника.

«Беспилотники на Татарстан запускаются с территории Украины — их задача перегрузить нашу систему ПВО. Вслед за этими дронами идёт налёт со стороны так называемой серой зоны другого государства, маршрут проходит вдоль Волги. Кроме того, используются дальнобойные летательные аппараты, доставляемые фурами, которые можно запускать даже без участия человека», — отметил Матвийчук.

Ответ российской армии не заставил себя ждать. По словам эксперта, ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

«В ночь на 23 ноября были нанесены удары в основном по элементам энергетики. Были по району Черноморского бассейна, где, по имеющейся разведывательной информации, энергетические объекты используются ВСУ. Мы их уничтожаем», — заявил Матвийчук.

Общий масштаб ущерба значителен.

«Практически 55% генерации Украины — тепловой и электрической — выведено из строя и восстановлению не подлежит», — обозначил военный эксперт.

Как подчеркнул Матвийчук, дальнейшее поражение таких объектов «может существенно осложнить обеспечение украинских войск электроэнергией и работу предприятий, задействованных в военном производстве».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили электроподстанцию в Днепропетровске, снабжавшую энергией предприятия украинского ВПК, портовую инфраструктуру в Измаиле Одесской области и сухогруз, транспортировавший грузы военного назначения в Чёрном море юго-западнее Одессы.