Массированная атака на Ростовскую область в ночь на понедельник, 23 ноября, продолжалась более шести часов. ВСУ задействовали беспилотники и ракеты. Власти сообщили, что целью удара стал НПЗ, который приостановил свою деятельность. Aif.ru собрал детали.
В Ростовской области в ходе массированной атаки ВСУ поврежден НПЗ
Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что для удара по Ростовской области враг применил беспилотники и ракеты. Атака длилась более шести часов.
«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность», – раскрыл последствия атаки ВСУ Слюсарь.
Он уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Они ведут работы по локализации последствий удара.
Утром Слюсарь рассказывал о возгорании в Красносулинском районе в результате падения фрагментов БПЛА.
Напомним, в Ростовской области находится Новошахтинский НПЗ, который является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием юга России.
Над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников ВСУ
Минувшей ночью над Ростовской областью сбили более 80 БПЛА. Вражеские беспилотники уничтожены над городом Каменск-Шахтинский и восьмью районами.
«Было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком», – уточнил ростовский губернатор.
Беспилотная опасность действовала в Ростовской области с 22:23 22 ноября. Сначала ее объявили в северной части региона, а спустя 40 минут – в южной.
В 02:59 местных жителей предупредили о ракетной опасности. Отменили ее в 06:59 утра.
Над регионами России ночью сбили 192 беспилотника ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 192 украинских беспилотника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Речь идет о дронах, уничтоженных в период с 20:00 22 ноября до 8:00 23 ноября.
«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства», – сказано в сообщении российского военного ведомства.
БПЛА уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Орловской, Пензенской, Кировской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Самарской и Ульяновской областями, Пермским и Краснодарским краями, Татарстаном, Башкирией и Крымом.