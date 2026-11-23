Массированная атака на Ростовскую область в ночь на понедельник, 23 ноября, продолжалась более шести часов. ВСУ задействовали беспилотники и ракеты. Власти сообщили, что целью удара стал НПЗ, который приостановил свою деятельность. Aif.ru собрал детали.

В Ростовской области в ходе массированной атаки ВСУ поврежден НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что для удара по Ростовской области враг применил беспилотники и ракеты. Атака длилась более шести часов.

«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность», – раскрыл последствия атаки ВСУ Слюсарь.

Он уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Они ведут работы по локализации последствий удара.

Утром Слюсарь рассказывал о возгорании в Красносулинском районе в результате падения фрагментов БПЛА.

Напомним, в Ростовской области находится Новошахтинский НПЗ, который является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием юга России.

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Над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью над Ростовской областью сбили более 80 БПЛА. Вражеские беспилотники уничтожены над городом Каменск-Шахтинский и восьмью районами.

«Было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком», – уточнил ростовский губернатор.

Беспилотная опасность действовала в Ростовской области с 22:23 22 ноября. Сначала ее объявили в северной части региона, а спустя 40 минут – в южной.

В 02:59 местных жителей предупредили о ракетной опасности. Отменили ее в 06:59 утра.

Над регионами России ночью сбили 192 беспилотника ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 192 украинских беспилотника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о дронах, уничтоженных в период с 20:00 22 ноября до 8:00 23 ноября.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства», – сказано в сообщении российского военного ведомства.

БПЛА уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Орловской, Пензенской, Кировской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Самарской и Ульяновской областями, Пермским и Краснодарским краями, Татарстаном, Башкирией и Крымом.