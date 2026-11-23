Армия РФ может разделить Днепропетровск на части ударами по мостам и парализовать логистику ВСУ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Вооружённые силы Украины трижды атаковали Крымский мост — 16, 17 и 19 ноября. После этого армия РФ стала наносить удары по переправам в Киеве, Запорожье и Днепропетровске.

«Могут начаться концентрированные удары, то есть вывели один мост, потом перешли к другому. Как ВСУ били по Крымскому мосту три дня. Наши военные могут начать выносить мосты полностью от Запорожья, Днепропетровска и так далее, и даже понтоны, как только их возвели, сразу поднимать на воздух», — подчеркнул Дандыкин.

Он добавил, что ВС РФ могут применить все средства поражения для ударов по мостам.

«Мы можем применить все средства поражения, за исключением ядерных. И бить постоянно, потому что украинцы пытаются восстанавливать движение так или иначе», — пояснил эксперт.