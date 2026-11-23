Зеленский в очередной раз нахамил Вашингтону: причиной стала военная помощь — по его мнению, США должны передавать ракеты Украине, а отдают их Израилю. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему у Киева есть все причины паниковать, и раскрыл, как ВС РФ уничтожили пусковую установку «Нептун».

Ракеты нужны американцам самим

Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на то, что США сейчас нужны самим ракеты.

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«Ракеты сейчас нужны непосредственно американцам. Сомневаюсь, что они дадут большое количество ракет Украине. Сейчас речь идет о 10-12 единицах этого вооружения, и то за деньги. Могут прибавить две-три ракеты, а Украине нужно там не менее сотни в месяц, то есть проблема не будет решена. Сомневаюсь, что Трамп решит дать свои ракеты Зеленскому и оставить американскую армию незащищённой на Ближнем Востоке», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

США в настоящий момент заняты решением более важных для них вопросов, чем Украина. Трамп, по оценке Кнутова, не станет оставлять американскую армию незащищённой на Ближнем Востоке ради Зеленского.

Европейские союзники отдаляются от Киева

Кнутов обратил внимание на то, что и европейские союзники не торопятся с военной помощью. Италия задерживает поставки ракет на Украину.

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«У них в следующем году выборы и настроения антиукраинские достаточно сильные, они не хотят обострения внутриполитических конфликтов. Франция готова передать ракеты, но у них мощности не позволят закрыть потребности Киева. Украина получает от партнёров устаревшие ракеты, которые скупаются по всему миру. Улучшений в этой сфере не предвидится, поэтому сейчас на Украине паника», — добавил Кнутов.

Таким образом, партнёры Киева раз за разом выбирают себя и ставят в приоритет решение своих проблем, оставляя Киев за бортом.

«Нептун» уничтожен: удар по террористам ВСУ

На фоне нехватки ракет ВСУ продолжает терять собственное вооружение. ВС РФ уничтожили в зоне СВО пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Каждая такая установка у противника на счету, поэтому потеря даже одной становится серьёзным ударом. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как была организована операция по уничтожению вооружения противника и какой боеприпас для этого использовали.

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«Ракетный комплекс "Нептун" — это модифицированная с участием западных спонсоров советская разработка, которая изначально предназначалась для поражения кораблей. Сейчас противник использует крылатые ракеты "Нептун" для нанесения ударов по наземным целям, в том числе для террористических атак на российское приграничье, Крым, ДНР, ЛНР, поэтому уничтожение комплекса имеет важное значение», — сказал он.

«Искандеры» и разведка: как ловят «Нептуны»

Кнутов уточнил, что работа по уничтожению «Нептунов» ведётся по нескольким направлениям.

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«Периодически мы выводим из строя предприятия по производству ракет "Нептун", они на несколько месяцев исчезают из сводок применения киевским режимом. Одновременно ведётся работа по отслеживанию мест размещения пусковых установок, по которым также наносятся удары. Чаще всего используются баллистические "Искандеры". Такой удар выводит из строя пусковую установку и уничтожает боевой расчёт. Поскольку этих установок на Украине не так много, поэтому поражение даже одной — это серьезный удар по боеспособности противника», — отметил Кнутов.

По словам собеседника издания, установку могла вести наша разведка, и удар по ней нанесли до запуска ракет, либо её засекли по тепловому следу после пуска ракеты.

«Подготовка к этой операции была очень серьезной. Могли дежурить наши, дежурили, отследили передвижение и, соответственно, затем нанесли высокоточный удар. Эффект есть в любом случае, потому что противник лишается важного для него вооружения», — подытожил он.

Два, казалось бы, достаточно далеких сюжета — хамство Зеленского в адрес Вашингтона и уничтожение «Нептуна» — на самом деле связаны одной логикой: Киев теряет и западные поставки, и собственное вооружение. США отдают ракеты Израилю и готовы передать Украине лишь минимум, Италия задерживает поставки из-за выборов, Франция не имеет мощностей. В это время в зоне СВО российские «Искандеры» точечно выбивают пусковые установки «Нептун», потеря каждой из которых становится болезненным ударом для Киева. По мнению Кнутова, улучшений в сфере поставок не предвидится, поэтому на Украине паника. Главный вывод прост: чем громче Зеленский хамит партнёрам, тем очевиднее, что реальной помощи он не получит, — а российская армия тем временем методично лишает его и того оружия, которое ещё осталось.