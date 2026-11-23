Армия России наносит удары по энергообъектам в Днепропетровской области, они имеют накопительный эффект и серьезно влияют на обеспечение Вооруженных сил Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

В Днепропетровске и области с вечера 22 ноября фиксировали десятки взрывов. В областном центе полностью остановлен весь электротранспорт, включая метро. По данным ДТЭК, Днепропетровск частично обесточен из-за массированного удара по энергетике, обесточены отдельные объекты энергетической инфраструктуры.

«Мы бьём по энергетике, но можем поражать её ещё более активно, полностью выносить. Наши удары имеют накопительный эффект, они влияют на обеспечение противника, на его боеспособность», — сказал Дандыкин.

При этом он отметил, что ВС РФ не выводят из строя атомные станции, которые генерируют мощности, как ВСУ делают с Запорожской АЭС. Напомним, Минэнерго Украины сообщало, что украинские АЭС снизили выработку электроэнергии из-за повреждений энергосистемы.

«Я не исключаю, что могут начаться концентрированные удары в одну сторону. Так, чтобы объекты выходили из строя не на неделю, а на полгода», — подчеркнул военный эксперт.