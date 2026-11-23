Украинские беспилотники для нанесения ударов по Татарстану могут запускаться сразу с нескольких направлений, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Как сообщалось, в ночь на 23 ноября Татарстан подвергся атаке БПЛА. Целью стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. В результате продолжительного налёта повреждения получили несколько объектов, погибших и пострадавших нет.

Как отметил Матвийчук, в данном случае боевики ВСУ могут организовывать налеты по комбинированной схеме, которая предполагает использование нескольких групп дронов с разных направлений.

«Первое — это, конечно же, беспилотники запускаются с территории Украины. Их задача перегрузить нашу систему ПВО. Второе — вслед за этими дронами идет налет со стороны так называемой серой зоны другого государства, маршрут проходит вдоль Волги. Эта серая зона, по сути, является неконтролируемой. Кроме того, используются дальнобойные летательные аппараты, доставляемые фурами, которые можно запускать даже без участия человека», — отметил Матвийчук.

Ранее в Минобороны проинформировали, что в ночь на 23 ноября над территорией России было нейтрализовано 192 вражеских БПЛА.