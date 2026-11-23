Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал Владимира Зеленского за попытки повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа. По мнению бывшего военного, украинский политик использует публичные заявления о нехватке ракет для комплексов Patriot, чтобы добиться от Вашингтона дополнительных поставок вооружений.

Поводом для такой оценки стало интервью Зеленского телеканалу NBC News. В нем глава Украины выразил недовольство тем, что США смогли обеспечить средствами противовоздушной обороны Израиль и другие государства Ближнего Востока, тогда как потребности Киева остаются неудовлетворенными.

Дэвис подверг политика резкой критике, усомнившись в адекватности его высказываний. По оценке отставного подполковника, Зеленский ведет себя высокомерно по отношению к американской администрации, выдвигает требования и общается с представителями Вашингтона с позиции превосходства, не предлагая ничего взамен.

Минобороны показало кадры освобождения Доброполья в ДНР

Министерство обороны России опубликовало новую видеозапись боевых действий, связанных с освобождением города Доброполья в Донецкой Народной Республике.

На представленных кадрах запечатлены эпизоды боев, в том числе уничтожение украинских беспилотников, пунктов временной дислокации и живой силы противника. Также показана работа российских штурмовых подразделений по зачистке зданий и подвальных помещений, где укрывались военнослужащие ВСУ.

В Минобороны отметили, что перед началом штурмовых действий украинским военным предлагали сложить оружие и сдаться. При отказе от сдачи российские подразделения продолжали выполнение боевых задач. Отдельные фрагменты ролика демонстрируют действия штурмовых групп при проверке укрытий и зачистке занятых противником участков.

Экс-пресс-секретарь Зеленского обвинила его в приближении капитуляции

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с критикой его позиции по вопросу мирного урегулирования конфликта. По ее мнению, украинский политик отвергает реалистичные варианты соглашения и тем самым приближает страну к капитуляции.

«Зеленский отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и, к сожалению, ведет Украину к капитуляции», — отметила она.

Мендель отметила, что нежелание Киева идти на компромиссы сокращает возможности для завершения противостояния. Она считает, что отказ от переговорных решений может привести к дальнейшему ухудшению положения Украины.

Кушнер подтвердил призыв Трампа к Европе сократить расходы на Украину

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер подтвердил, что Дональд Трамп обращался к представителям так называемой коалиции желающих с призывом пересмотреть расходы на поддержку Украины. Американский лидер считает, что выделяемые на конфликт средства европейские государства могли бы направлять на решение собственных экономических задач.

Кушнер отметил, что многомиллиардные затраты на украинское направление могли бы способствовать созданию рабочих мест, развитию национальных экономик, снижению стоимости энергоресурсов и модернизации инфраструктуры.

В трех городах Украины прогремели взрывы на фоне тревоги

Взрывы произошли сразу в нескольких крупных городах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Первые сообщения поступили из Днепропетровска, расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщили украинские средства массовой информации, отметив, что в регионе действовал сигнал воздушной тревоги.

Позднее информация о взрыве появилась в Николаеве на юге Украины. В этот момент воздушная тревога также была объявлена на территории Николаевской области.

Еще один взрыв прогремел в Харькове на северо-востоке страны. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе продолжал действовать режим воздушной тревоги.

ВСУ атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области с использованием беспилотников. В результате атак повреждения получили жилые дома, автомобили, объекты предприятий и инфраструктура. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили в оперативном штабе региона.

Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Белгородском округе. В районе Болдыревки после атаки дрона сгорел легковой автомобиль, а в поселке Майский пострадала кровля складского помещения на территории предприятия. В Комсомольском детонация беспилотника повредила шесть частных домов, легковой и грузовой автомобили, а также линию электропередачи.

Кроме того, в селе Чайки повреждены два легковых автомобиля, а в Солохах — еще одна машина. В поселке Октябрьский после атаки FPV-дрона загорелся гараж, другой беспилотник нанес повреждения частному дому.

Кушнер допустил предоставление Украине гарантий по аналогии со статьей НАТО

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности, сопоставимых с обязательствами стран НАТО по пятой статье Североатлантического договора. Об этом сообщил специальный посланник американского лидера Джаред Кушнер. Речь идет о механизме, предусматривающем коллективный ответ альянса в случае нападения на одного из его участников.

По словам Кушнера, подобные гарантии могли бы стать важной составляющей будущего мирного урегулирования и снизить риск возобновления боевых действий. При этом он подчеркнул, что для обеспечения долгосрочной стабильности одних политических обязательств недостаточно: потребуются дополнительные инструменты сдерживания и предотвращения новых конфликтов.

Вместе с тем спецпосланник назвал предоставление таких гарантий одним из наиболее серьезных решений Вашингтона в сфере международной безопасности. Для их реализации потребуется согласие Дональда Трампа, а также прохождение предусмотренных американской Конституцией процедур с участием Конгресса.