Оставшиеся без обещанных выплат украинские боевики могут попытаться захватить административные здания и взять заложников, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, депутат Верховной рады Вадим Ивченко в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил, что военнослужащие ВСУ, заключившие контракты при министре обороны Михаиле Федорове в расчете на денежное довольствие до 400 тысяч гривен, не получат обещанных средств.

По словам парламентария, анонсированная ведомством контрактная программа фактически провалилась, поскольку под нее изначально не заложили реальное финансовое обеспечение. Ивченко добавил, что средств на увеличение выплат военным в казне нет и сейчас.

«Недовольство боевиков ВСУ прежде всего будет направлено на главкома ВСУ Драпатого. Что бы ни обещал Федоров, его уже нет, и вряд ли он когда-нибудь будет занимать ключевые позиции в Минобороны Украины. А Драпатый является основным исполнителем всех идей Федорова. И либо ему придется искать денежные средства, либо быть готовым к тому, что боевики в любой момент могут захватить любой административный центр, город, органы власти этого города. Они могут взять в заложники представителей военно-гражданской администрации и потребовать обещанных им выплат», - пояснил эксперт.

Иванников не исключил, что под удар может попасть и сменивший Федорова Евгений Хмара.

«Не исключено, что оставленные без денег боевики захватят административные здания в самом Киеве, в том числе и само Минобороны Украины может через некоторое время превратиться в объект пристального внимания украинских боевиков, поскольку чиновники именно этого ведомства пообещали выплаты, которые оказались неосуществимыми. Боевики прекрасно осознают, что сами чиновники военного ведомства являются финансово благополучными людьми, многие из них долларовые миллионеры, скопившие состояния на боевых действиях и как раз на тех обещаниях, которыми боевиков затянули в эту преступную авантюру», - пояснил военный эксперт.

По словам подполковника, охота на чиновников украинского Минобороны может начаться уже в ближайшее время.

«В заложники будут брать семьи главарей Минобороны Украины. Это уже новая нацистская данность, которую будет невозможно избежать», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что на Украине действуют сотни пыточных, подобных той, которую случайно вскрыли под Киевом, и они расположены по всей стране.

Олег Иванников отметил, что речь идет не о единичном инциденте, а о системной практике, которая охватывает все рода войск ВСУ и территориальные центры комплектования.

Скандал вокруг частного дома в селе Петропавловская Борщаговка, где удерживали мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших часть, вскрыл лишь один эпизод из целой сети подобных объектов, раскинутых вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.