Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по критически важной инфраструктуре противника. В воскресенье российские военные поразили ключевой энергетический объект, снабжающий электричеством оборонные заводы.

В публикации говорится, что в дневное время суток БПЛА атаковали объекты энергетического сектора, а также морские суда, используемые в интересах украинских вооруженных формирований.

«В результате ударов поражена электроподстанция 330 киловольт в населенном пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили серверные помещения ЦОД и объекты НПЗ на Украине.