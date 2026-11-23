Мощные взрывы в Киеве и пригородах. Украинские мониторинговые канала сообщают о новых ударах по мостам и энергетическим объектам. Основной ударной силой этой ночи были реактивные беспилотники. Удары возмездия нанесены по военным целям в Житомирской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Волынской областях.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает атаки по дунайским портам Измаил, Вилково и Килия. Ударами беспилотников были уничтожены объекты в порту Ильичёвск (Черноморск). По предварительной информации могли быть поражены склады с вооружением НАТО, которое было доставлено автотранспортом из Румынии. В Винницкой области вновь была атакована Ладыженская ТЭС, восстановление которой должно было завершиться в ближайшее время. Новости СВО на 23 ноября. ВС РФ рушат мосты через Днепр в 3 городах Украины Подробнее

«Днепр» поднимает волну

На херсонском участке фронта в течение ночи российские артиллеристы нанесли десятки ударов по вражеским позициям на правом берегу Днепра. Военные сообщают об уничтожении пунктов запуска беспилотников и складов с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были выведены из строя 155-мм орудия, поставленные ВСУ странами НАТО.

Войска группировки «Днепр» ведут бои в районе Степногорска и Приморского. За последние сутки, как отмечают военные эксперты, со ссылкой на свои источники, штурмовым подразделениям российских войск удалось расширить зону контроля в направлении сёл Магдалиновка и Новояковлевка. Отмечается, что опорные пункты ВСУ подверглись ударам с воздуха. На вражеские позиции были сброшены авиабомбы ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Ожесточённые бои идут в центре Орехова. Командование ВСУ перебрасывает на это направление дополнительные резервы, за счёт которых им удаётся сдерживать продвижение ВС РФ. В районе Малой Токмачки противник попытался нанести контрудары и войти в село, но попытка прорыва была ликвидирована операторами дронов, которые заметили передвижение, а затем атаковали группы врага десятками FPV-дронов.

По данным Минобороны РФ потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» взвод вражеской пехоты, 24 единицы боевой техники и крупнокалиберная гаубица. «Колоссальные беды». Генерал ВС РФ сказал, где будут главные удары зимы Подробнее

Бои по направлениям

На добропольском направлении войсками 51-й армии расширена зона контроля вокруг населённого пункта Белозёрское. В самом городе продолжаются бои, идёт закрепление на отбитых у противника участках и зачистка освобождённых кварталов. По последней информации штурмовые отряды группировки «Центр» зашли в населённый пункт Весна и ведут бои на окраинах. От Золотого Колодца идёт наступление в сторону Дружковки с задачей выйти на её юго-западные окраины. Согласна сводок Минобороны РФ за минувшие сутки в зоне ответственности «центральных» ВСУ потеряли около 350 боевиков. Уничтожено 15 единиц боевой техники и артиллерийское орудие.

Войска группировки «Восток» успешно наступают на севере Запорожской области. Подразделения 36-й армии ВС РФ расширяют контроль над территориями в районе села Любицкое Запорожской области. За сутки украинские боевики были разгромлены в районах населённых пунктов Маяки, Тихое и Просяное Днепропетровской области. Потери противника за минувшие сутки - 220 военных, семь единиц броне- и автотехники, а также американская155-мм гаубица М777.

Войска группировки «Запад» продолжают форсирование реки Оскол в районе населённого пункта Садовое Харьковской области, расположенного на правом берегу реки. Военные ж\эксперты сообщают, что основные силы и техника переходят на западный берег по полуразрушенному мосту через реку. Действия войск прикрывает авиация, артиллерия и расчёты дронов-камикадзе. Потери ВСУ более двух рот боевиков и 10 единиц боевой техники.