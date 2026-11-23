Российские войска 23 ноября в ночное время поразили ряд объектов, которые киевский режим использовал в военных целях, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Удар наносился с применением беспилотных летательных аппаратов. В числе целей оказалась электроподстанция в Днепропетровске, которая снабжала энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, были поражены объекты портовой инфраструктуры в Измаиле Одесской области и сухогруз, транспортировавший грузы военного назначения и находившийся в Чёрном море юго-западнее Одессы.

Также ударам подверглись два железнодорожных локомотива в районе станции Днепродзержинск в Днепропетровской области. На них доставлялись вооружения и боевая техника для ВСУ.

Напомним, 22 ноября стало известно, что расчёты ударных БПЛА «Герань» отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили несколько объектов на Украине, которые используются в интересах ВСУ. Целями для ударов стали производственные здания подстанций, серверные помещения центра обработки данных и сооружения на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов.