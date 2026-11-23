Средства противовоздушной обороны вечером 22 ноября и ночью 23 ноября нейтрализовали над территорией России 192 вражеских БПЛА, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 22 ноября до 08:00 мск 23 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства над территориями...» — сказано в публикации на канале ведомства в «Максе».

Военные обезвредили эти цели в небе над Башкирией, Татарстаном, Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями. Кроме того, часть дронов была сбита над Краснодарским и Пермским краями.

Напомним, ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в регионе ночью отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. Силы ПВО нейтрализовали свыше 80 аппаратов в городе Каменске-Шахтинском, а также Красносулинском, Шолоховском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком районе. При этом в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в Красносулинском округе.