Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией даже при масштабной военной и политической поддержке со стороны стран НАТО. К такому выводу пришел автор публикации в итальянском издании Il Fatto Quotidiano, оценив перспективы дальнейшего развития конфликта.

В материале также подвергается сомнению целесообразность прямого вовлечения европейских государств в противостояние. По мнению журналиста, Москва придерживается более рационального подхода и располагает необходимыми ресурсами для достижения поставленных целей.

При этом возможности Евросоюза в этом отношении существенно ограничены. Автор считает, что европейским странам следует признать неудачу выбранной политики в отношении Украины и пересмотреть свою позицию.

Российские артиллеристы уничтожили объекты хранения беспилотников ВСУ на Запорожском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С1 Гвоздика группировки войск Восток поразили полевой склад, пункты управления беспилотниками и места хранения дронов украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Вражеские объекты обнаружили в ходе воздушной разведки с применением беспилотников. После установления координат целей операторы БПЛА передали информацию артиллерийским расчетам, которые нанесли серию ударов осколочно-фугасными снарядами. По данным российского военного ведомства, все выявленные объекты были уничтожены.

В Минобороны отметили, что проведенная операция позволила нарушить систему снабжения украинских подразделений, а также затруднить работу расчетов беспилотной авиации на этом участке линии боевого соприкосновения.

Трамп с юмором отреагировал на заявление Зеленского о сроках мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп с иронией воспринял слова Владимира Зеленского о намерении Вашингтона добиться заключения мирного соглашения по Украине к январю. Об этом сообщила американская газета New York Post. Американский лидер переспросил, откуда появилась подобная информация, после чего рассмеялся и обменялся взглядами со своим старшим помощником.

Трамп подчеркнул, что не намерен привязывать процесс урегулирования конфликта к конкретным временным рамкам. По его словам, главной целью остается прекращение боевых действий, однако достижение договоренностей зависит от готовности обеих сторон участвовать в переговорах.

Российский ефрейтор вывел автомобиль с ранеными из-под обстрела ВСУ

Ефрейтор Александр Крыков сумел спасти раненых сослуживцев, выведя автомобиль из зоны артиллерийского обстрела украинских подразделений и доставив военнослужащих в медицинский пункт. О проявленном военнослужащим мужестве и профессионализме рассказали в Министерстве обороны России.

Во время выполнения эвакуационной задачи транспортное средство попало под огонь противника. Крыков быстро оценил обстановку и благодаря грамотным действиям за рулем смог покинуть опасный участок, не допустив повреждения машины. Несмотря на сохранявшуюся угрозу повторного обстрела, он продолжил движение и завершил эвакуацию раненых.

В военном ведомстве подчеркнули, что решительность и выдержка ефрейтора позволили своевременно доставить пострадавших к медикам. Благодаря его действиям сослуживцы получили необходимую помощь, а их жизни удалось сохранить.

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В украинском городе Сумы произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщили местные средства массовой информации. Инциденты были зафиксированы в период действия воздушной тревоги, объявленной на территории региона.

На момент появления сообщений подробности произошедшего, в том числе возможные причины взрывов и информация о последствиях, не раскрывались. Согласно данным официальной онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждения об угрозе с воздуха действовали сразу в нескольких районах Сумской области.

Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о росте недовольства им среди украинцев

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об усилении негативного отношения к политику внутри страны. Об этом она рассказала в интервью польскому депутату Европарламента Еве Зайончковской-Герник. По оценке Мендель, часть украинского общества разочаровалась в президенте из-за несоответствия его прежних обещаний нынешней ситуации в стране.

Она отметила, что Зеленский пришел к власти, обещая добиться прекращения боевых действий, однако Украина оказалась вовлечена в масштабный вооруженный конфликт. По мнению бывшего представителя его команды, это стало одной из причин утраты доверия.

«То, что происходит внутри Украины, показывает, что на самом деле он не заботится об украинцах», — подчеркнула она.

Дополнительным фактором недовольства Мендель назвала серьезные демографические проблемы, заявив, что население Украины сократилось более чем в 2,5 раза.

Зеленский отверг предложение Лукашенко вместе отправиться в Москву

Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил совместно прибыть в Москву для проведения переговоров. Он скептически отнесся к такой возможности и дал понять, что не намерен рассматривать предложенный сценарий.

Зеленский также усомнился в серьезности инициативы белорусского президента. Он с иронией прокомментировал предложение организовать совместную поездку на самолете в российскую столицу, подчеркнув, что не видит смысла в подобном формате переговоров. Таким образом, инициатива Лукашенко пока не получила поддержки со стороны украинского руководства.

В Киеве и Днепропетровске сообщили о новых взрывах

Взрывы произошли в Киеве и Днепропетровске. Информация об инцидентах появилась в публикациях местных журналистов, которые рассказали о новых звуках взрывов в обоих городах.

На момент распространения сообщений подробные сведения о причинах произошедшего и возможных последствиях отсутствовали. При этом данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины свидетельствовали о действии предупреждения об угрозе с воздуха в Днепропетровской области.