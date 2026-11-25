Ефрейтор Александр Крыков сумел вывести автомобиль с ранеными военнослужащими из-под артиллерийского обстрела со стороны ВСУ и доставить их в медицинский пункт. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Военнослужащий выполнял задачу по эвакуации пострадавших с линии боевого соприкосновения, когда транспортное средство оказалось под огнем противника.

Оказавшись в опасной ситуации, Крыков оперативно оценил обстановку и благодаря грамотному управлению автомобилем смог покинуть обстреливаемый участок. Ему удалось избежать повреждения машины и сохранить возможность продолжить эвакуацию. Несмотря на угрозу повторного обстрела, ефрейтор не прекратил выполнение поставленной задачи и в кратчайшие сроки доставил раненых сослуживцев к медикам.

В военном ведомстве отметили, что решительность и профессионализм военнослужащего позволили успешно завершить эвакуацию и своевременно обеспечить пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Благодаря действиям Крыкова удалось спасти жизни его боевых товарищей.

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