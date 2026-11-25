Расчёты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» российской группировки войск «Восток» нанесли удары по полевому складу, пунктам управления беспилотников и местам хранения дронов украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вражеские объекты удалось выявить во время воздушной разведки, проводимой с помощью БПЛА. Операторы российских дронов передали координаты целей расчётам гаубиц «Гвоздика».

«Артиллеристы нанесли серию ударов по выявленным целям осколочно-фугасными боеприпасами, включая места размещения оборудования беспилотной авиации и хранения материальных средств», — отметило военное ведомство.

В Минобороны РФ подчеркнули, что объекты противника были уничтожены. Это позволило нарушить снабжение позиций ВСУ и работу подразделений БПЛА украинских формирований на указанном участке боевых действий.

Напомним, 24 ноября Министерство обороны России сообщило, что операторы дронов Тульского гвардейского соединения ВДВ помешали противнику провести ротацию в районе города Орехова в Запорожской области. Российские бойцы смогли уничтожить вражеские пикапы, автомобили и микроавтобусы с живой силой.