Украина не сможет добиться успеха в конфликте с Россией даже в условиях активной поддержки, оказываемой странами Североатлантического альянса, написала итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

«Россия может победить Украину, а Украина не может победить Россию, даже при поддержке НАТО», — отмечается в материале.

Автор публикации также считает сомнительной идею участия европейских стран в этом противостоянии. В статье подчеркивается, что Россия, в отличие от ЕС, занимает разумную позицию.

По словам автора, РФ в состоянии достичь целей спецоперации с помощью имеющихся у неё средств, чего не может Европа. Он также подчеркнул, что следует признать факт поражения европейских стран, которые оказались в «унизительной ситуации» из-за киевского режима.

Напомним, ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина может перестать существовать как государство. Он обратил внимание на урон киевского режима от ударов российских войск. Эксперт отметил, что на фоне действий ВС РФ возможности противовоздушной обороны Украины продолжают сокращаться.