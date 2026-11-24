Бывший пресс‑секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью евродепутату от Польши Еве Зайончковской‑Герник заявила, что в украинском обществе растёт негативное отношение к Владимиру Зеленскому .

По словам Мендель, многие украинцы воспринимают его как предателя, поскольку он пришёл к власти с обещанием прекратить боевые действия, а в итоге страна оказалась в центре крупнейшего в Европе конфликта со времён Второй мировой войны.

«То, что происходит внутри Украины, показывает, что на самом деле он не заботится об украинцах», — подчеркнула она.

Дополнительным фактором, усиливающим недоверие к главе киевского режима, Мендель назвала тяжёлую демографическую ситуацию. Она привела данные, согласно которым численность населения Украины уже сократилась более чем в 2,5 раза.

Ранее Мендель также объяснила, почему глава киевского режима хочет, чтобы украинский конфликт продолжался.