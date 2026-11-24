Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара может ответить на удар украинских беспилотников по порту Бенгази уничтожением военных объектов Украины на западе страны. Такое развитие событий допустил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и СБУ взяли на себя ответственность за атаку на корвет в порту Бенгази. В качестве подтверждения глава киевского режима опубликовал запись с камеры одного из безэкипажных катеров. Зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что теракт Украины в порту Бенгази, в результате которого пострадали мирные граждане, равносилен объявлению войны ливийскому государству.

Как рассказал Матвийчук, сегодня Ливия фактически разделена на две части, которые находятся под влиянием разных политических сил. Восточная часть страны контролируется фельдмаршалом Халифой Хафтаром, поддерживающим хорошие отношения с Россией. Западная Ливия, напротив, ориентирована на западные государства и Евросоюз. Именно на этой территории, по словам эксперта, размещены украинские военные объекты.

«Украина имеет там участок, на котором расположила свои военные базы и около 200 украинских военнослужащих», — рассказал Матвийчук.

Эксперт считает, что у Хафтара достаточно военных возможностей для нанесения ответного удара по украинской инфраструктуре.

«Хафтар — достаточно мощный военачальник, у него большая армия и значительные военные ресурсы. Думаю, мы можем ожидать ударов по военным базам, которые Украина развернула на западе Ливии», — заявил собеседник aif.ru.

Матвийчук также обратил внимание на стратегическое значение Бенгази для российского присутствия в регионе. По его словам, в городе действует важная для России промежуточная транспортная инфраструктура, связанная с обеспечением деятельности Военно-морского флота.

«В Бенгази у нас есть промежуточная транспортная база Военно-морского флота. Думаю, что для патрулирования региона могут быть направлены дополнительные российские боевые корабли, которые смогут выполнять антипиратские и антитеррористические задачи», — отметил полковник.

При этом эксперт полагает, что последствия инцидента могут выйти за рамки двустороннего противостояния Киева и ливийских сил.

«Обострение ситуации в Средиземноморье способно повлиять на общую военно-политическую обстановку в регионе», — подытожил Матвийчук.

Напомним, зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что после ударов в Бенгази, государство примет правовые и дипломатические меры на региональном и международном уровнях, включая передачу дела в Международный суд ООН, Совбез и профильные международные организации для привлечения виновных к ответственности. Он призвал СБ ООН провести экстренное заседание и внести Зеленского в список террористов.