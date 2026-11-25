Мощные взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, где была объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

Сведения о причинах случившегося и последствиях инцидентов не приводятся. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены, предупреждающие о воздушной опасности, зазвучали в ряде районов Сумской области.

Напомним, ранее, ближе к полуночи 25 ноября, взрывы были зафиксированы в Киеве и Днепропетровске. В городах объявлялась воздушная тревога. Днём 24 ноября также сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Одессе и городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима.