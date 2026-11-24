Актер Никита Джигурда находится в стабильном состоянии и чувствует себя лучше благодаря профессиональной помощи медиков, сообщила заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.

Ранее супруга артиста Марина Анисина рассказала, что Джигурду госпитализировали с инфарктом в понедельник утром. Позже сам актер написал в своих социальных сетях, что врачам чудом удалось его спасти.

«Стабильное состояние, жив, здоров. Все сейчас хорошо, врачи его спасли», — отметила Волочкова.

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. В 1987 году он окончил Театральное училище имени Щукина, после чего служил в Московском новом драматическом театре, Театре Рубена Симонова и театре «У Никитских ворот». Дебют актера в кино состоялся в 1987 году в картине «Раненые камни». В числе других его киноработ — фильмы «Любовницы», «Что творят мужчины! 2», «Тарас Бульба» и «За последней чертой». Кроме того, Джигурда известен как певец и исполнитель авторских песен.