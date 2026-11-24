Владимир Зеленский отказался от инициативы белорусского лидера Александра Лукашенко, предложившего совместно прилететь в Москву для проведения переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский отреагировал на предложение скептически, дав понять, что не рассматривает подобный вариант поездки. Он также усомнился в серьезности инициативы белорусского лидера.

«Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьезный разговор», — сказал Зеленский.

Накануне Александр Лукашенко заявил о намерении лично сопровождать Зеленского в поездке в российскую столицу. Белорусский президент подчеркнул, что готов вместе с украинским лидером прибыть в Москву для участия в переговорном процессе.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский может приехать в российскую столицу, если заинтересован в диалоге. Российская сторона готова обеспечить главе киевского режима гарантии безопасности на время визита.