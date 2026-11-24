Лондон закупал в США тонны поддельной взрывчатки С-4, пишет FT. Вместо более мощного военного образца ему подсунули обычную коммерческую взрывчатку, который в своем составе не содержит гексоген.

Интересно и то, что контракт в правительстве заключили с экс-полицейским Райаном Моррисом. Его фирма Tripwire South LLC и передавала менее мощный продукт в Англию. Ну а та уже давала ее ВСУ для оснащения ударных дронов. При этом власти Лондона признали такую подделку пригодной.

Пентагон не отдает ракеты ВСУ

Министр обороны США Пит Хегсет все еще не одобрил передачу Украине 60 ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot. При этом интересно, что боеприпасы уже фактически оплачены и даже лежат на складах европейских стран, нужна лишь виза из Вашингтона, так как реэкспорт без него невозможен. Вот только там все еще молчат. Новый контракт с Пентагоном. Киев уговаривает США помочь с ударами по РФ Подробнее

Украина потеряла 70 млрд гривен от атак ВС РФ

По итогам всего года власти страны ожидали потери в 70 млрд гривен (1,54 млрд долларов), однако этот порог был перейден уже в ноябре. Причиной, говорит экономист из «незалежной» Олег Пендзин, стало усиление ударов по экономическому сектору страны.

С конца августа, то есть по истечении 40-дневной операции врага, противник фиксирует рост наших атак по целям на территории Украины и атаки портов, металлургических предприятий, складов и других целей.

Пять украинских ТЭС серьезно повреждены

Российская армия серьезно разрушила Змиевскую, Трипольскую, Ладыжинскую, Бурштынскую и Приднепровскую теплоэлектростанции, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, ВС РФ изменили тактику атак по энергетике, так что теперь наши силы последовательно выводят из строя ее в каждом из ключевых регионов.

Из-за этого в Днепропетровской области отключения электричества могут идти до двух суток, а после восстановления свет есть лишь 4-6 часов. При этом профицит, который еще наблюдался в течение осени, уже отсутствует, а дополнительных генерирующих мощностей «незалежной» не хватает. В результате вся энергетика врага оказывается в условиях нарастающего дефицита мощностей на фоне продолжающейся кампании русской армии. Что сулит новый год СВО? Покончить с Киевом за 36 дней: Москва завела часы Подробнее

ВС РФ продвинулись под Запорожьем

Гвардейцы из 5-й отдельной танковой армии освободили село Барвиновка в Запорожской области, сообщают авторы Telegram-канала «Воин DV». По данным бойцов, в ходе сражения враг потерял роту элитных боевиков из 225-го отдельного штурмового полка и 16 кв. км территории.

«Взятие воинами из Бурятии Барвиновки расширяет плацдарм для дальнейшего освобождения Запорожской области», — констатируют наши воины. Шаг отчаяния. Киев меняет тактику боев под Запорожьем из-за череды провалов Подробнее

Немцы дали Украине по рукам

Причиной стали удары по кораблям в Балтийском море. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Киев не должен допускать переноса конфликта с территории Украины на Балтику. Однако при этом он заявил, что ВСУ имеют право «наносить удары по военным объектам на территории России».

Примечательно, что заявление сделано сразу после встречи с главой военного ведомства врага Евгением Хмарой, которая произошла на фоне атаки российского сухогруза в Финском заливе. «Людей не считали». Лантратова рассказала, как прошла миссия в Алешках Подробнее

Эвакуированных из Алешек забрали ТЦК

Украинские людоловы готовятся забрать на фронт всех мужчин, которые выехали из Алешек на территорию Украины во время совместной гуманитарной миссии. Об этом сообщил Нардеп Сергей Козырь.

«Они въезжали на Украину через единственный пункт пропуска на границе с Республикой Беларусь в Волынской области. И, условно говоря, если не на первом, то на втором блокпосту им задавали вопрос, почему они не прошли военно-врачебную комиссию. Они отвечали: „Как я мог пройти ВВК, если пять лет находился в оккупации или возвращался из-за границы? Как я мог это сделать физически? Это невозможно“. И второй момент — им вручали повестки. Они говорили: „Ну дайте хотя бы возможность устроить семью, воссоединиться с родными или сделать те вещи, которые необходимы обычному человеку“», — слезливо рассказал он последствия выбора.

Впрочем, это было крайне ожидаемо, отмечает военблогер Юрий Подоляка, комментируя произошедшее. «Нежданчик, пацаны, да? Вам же по интернету, когда агитировали перебираться „на неньку“, другое будущее описывали, верно? А вы, скорее всего, уже скоро помрете ради интересов британского королька Карла. И это, как говорится, ваш выбор. Кроме вас самих, никто в нем не виноват. Но есть в этой истории и кое-что полезное. Может хоть на вашем примере другие умнее будут», — отметил он.