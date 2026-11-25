Президент США Дональд Трамп высмеял заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы планирует заключить мирную сделку по Украине к январю, пишет New York Post.

«Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?» — переспросил Трамп, после чего рассмеялся и переглянулся с находившимся в кабинете своим старшим помощником.

Американский лидер подчеркнул, что не связывает урегулирование конфликта с какими‑либо жёсткими сроками.

«Я просто хочу, чтобы он был завершён, — заявил Трамп. — Я бы хотел однажды добиться этого, но для танго нужны двое. Посмотрим, что будет происходить».

Ранее спецпосланник и зять американского президента Джаред Кушнер раскритиковал манеру Зеленского вести переговоры.