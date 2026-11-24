В ночь на 24 ноября украинские беспилотники атаковали РФ, и в частности Московский и Калужский регионы. По данным Минобороны, дежурными силами ПВО над территорией страны в целом перехватили и уничтожили 699 БПЛА самолетного типа, на подлете к столице — 63, над Калужской областью — 60. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл, откуда противник запускал дроны и как ответила армия РФ.

«Беспилотники ВСУ, атакующие Московский регион и Калугу, могут запускаться с территории Черниговской области. Противник использует приграничные районы, где много лесов и объектов советской военной инфраструктуры, для создания баз по сборке, ремонту и подготовке беспилотных летательных аппаратов. Населенные пункты также используются противником для прикрытия», — рассказал Иванников.

По его оценке, основные маршруты БПЛА на Подмосковье проходят через Брянскую область, однако противник может менять траектории, пытаясь обойти российские средства ПВО.

«Иногда ВСУ пытаются обойти системы ПВО, заходя через Орловскую и Тульскую области. Таким образом противник пробует найти новые маршруты для прорыва к столице», — пояснил собеседник издания.

Эксперт также заявил, что при выборе направлений атак украинская сторона ориентируется на разведывательные данные НАТО.

«Среди потенциальных целей — объекты топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Задача номер один для НАТО — подорвать обороноспособность России. По этому принципу и выбираются цели», — подытожил Иванников.

По словам эксперта, Россия не только отражает все налеты, но и наносит молниеносные ответные и превентивные удары по критически важным объектам ВСУ, что приводит Киев к серьезным финансовым потерям.

Под воздействием российских ударов разрушается вся украинская железнодорожная инфраструктура, уничтожаются дата-центры и эшелоны с грузами для ВСУ.

Отдельно Иванников остановился на ситуации с морскими перевозками.

«Украина полностью лишилась морского сообщения. Буквально ежедневно уничтожаются те немногие морские суда, которые обеспечивают ВСУ и пытаются прорваться с грузами военного назначения к портам Одессы и Николаева», — сказал он.

«Можно сделать вывод, что шансов у противника нет, кроме как идти на мирные переговоры», — резюмировал Иванников.