Министерство обороны РФ обнародовало новую видеозапись освобождения российскими войсками города Доброполья в ДНР.

Украинские формирования были выбиты из населённого пункта подразделениями группировки «Центр». На кадрах, опубликованных ведомством, представлены эпизоды боёв за город.

В частности, в ролике можно увидеть уничтожение беспилотников, пунктов временной дислокации и живой силы ВСУ. Кроме того, на записи запечатлен процесс зачистки подвалов домов, в которых прятались украинские боевики.

Предварительно вражеским солдатам предлагали сдаться, чтобы закончить боевые действия живыми. В случае неповиновения военнослужащих ВСУ ликвидировали на месте.

«На кадрах объективного контроля показано, как штурмовая двойка морпехов зачищает сектор: каждая "нора", лаз и подвал закидываются гранатами и противотанковыми минами», — добавили в российском ведомстве в комментарии к распространённому ролику.

Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Доброполья 16 октября.