Взрывы произошли в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. По их данным, в Днепропетровской области в этот момент действовал режим воздушной тревоги.

Еще один взрыв зафиксирован в Николаеве на юге страны. В Николаевской области также была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, взрыв прогремел в Харькове. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области на момент происшествия продолжал действовать сигнал воздушной тревоги. Информация о возможных последствиях взрывов не приводится.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве и Днепропетровске.