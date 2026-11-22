Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил, что американский лидер ранее обратился к странам так называемой «коалиции желающих», отметив, что они должны тратить денежные средства на свои потребности, а не на боевые действия на Украине.

«Как заявил президент Трамп в своих дискуссиях с лидерами "коалиции желающих", миллиарды долларов, которые расходуются на этот [конфликт], могли бы вместо этого вложены в наши экономики, в создание рабочих мест, в развитие, в снижение цен на энергоресурсы, в укрепление инфраструктуры», — написал Кушнер на своей странице в социальной сети Х*.

Напомним, ранее о беседе главы Белого дома с указанными странами сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По информации издания, Трамп сделал звонок с борта президентского самолета на мобильный телефон Кушнера, когда тот вместе со специальным посланником США Стивом Уиткоффом присутствовал на встрече «коалиции желающих» в Берлине.

В статье уточнялось, что в рамках разговора президент обратил внимание на «миллиарды и миллиарды», которые тратят указанные государства на украинский конфликт. Вместо этого, по словам главы Белого дома, они могли бы перенаправить эти ресурсы на собственные нужды.

Авторы финской газеты Helsingin Sanomat, в свою очередь, выразили мнение о том, что европейские лидеры вели себя на встрече «коалиции желающих» как растерянные дети, которые напряженно ожидают, какие заявления сделает Трамп и как ЕС должен будет реагировать на слова американского президента.

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