В Запорожье Вооруженные силы Украины начали наведение понтонных переправ, сообщает военный аналитик Борис Рожин в Telegram-канале Colonelcassad. В качестве доказательства он приводит ряд спутниковых снимков, на которых заметно формирование переправы на реке рядом с уже действующем мостом. По словам эксперта, решение о создании переправы принято из-за ударов ВС РФ. После наших атак все мосты в городе заблокированы для проезда транспорта в обе стороны.

Кроме того, ВС РФ продолжали удары по тылам врага. Наши силы разнесли очередной участок газовой службы в Днепропетровске, а также две АЗС «Укрнафты» в Запорожской области.

На фоне атак русской армии в городах Украины опять фиксируются перебои со светом. В том же Днепропетровске и части области уже начали действовать экстренные отключения, а в некоторых местах свет и вовсе пропал.

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Ситуация под Харьковом

Русская армия продолжает бои на севере Харьковской области и расширяет зону контроля. Так, на Липцевском участке штурма при поддержке артиллерии и ТОС идут по лесополосам к населенным пунктам Шопино, Цуповка. Фиксируется движение наших сил южнее Высокой Яруги и бои у Новой Казачьей и Токаревки.

В районе Волчанска за ВС РФ теперь село Сосновный бор. Сейчас наши силы занялись ликвидацией сил врага вокруг него.

«Теперь зачищают прилегающий лесной массив, развивая наступление на линии населенных пунктов Бугаевка — Шевченково Первое, в то время как ВСУ предпринимают попытки контратаковать у населенных пунктов Вильча, Белый Колодезь и Охримовка, но безуспешно», — рассказывают авторы Telegram-канала «Дневник десантника».

В районе Великого Бурлука русские части также имеют успехи. В течение суток враг потерял у Хатнего штурмовую группу ВСУ. Кроме того, ВС РФ продвинулись у населенного пункта Приколотное и атакуют врага в районах Подсреднего и Колодезного.

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ВСУ теряют сотни наемников в Купянске

Тем временем в Купянске ситуация также развивается. Соединения 23-го отдельного штурмового полка «Руг» Нацгвардии врага лишились еще десятки латиноамериканских наемников, сообщает в своем Telegram-канале «Рамзай» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Иронично, что командир корпуса «Хартия» бригадный генерал Оболенский заявил о полном отсутствии потерь с начала года. А где же сотни латиноамериканских наёмников, которые уже сгинули под Купянском? Европейцев среди наймитов становится всё меньше и меньше», — замечает он в публикации.

Кроме того, дополняет он данные, только за лето на Купянском направлении враг потерял не менее 185 иностранцев. И в этом списке лишь те, чья ликвидация подтверждена.

«Оболенский может сколько угодно рассказывать про «ноль потерь». Только на земле – воронки, тела и списки. А «Хартия» продолжает закупать новых наёмников», — подводит аналитик неутешительные результаты боев.

Что касается изменения зон контроля в городе, то наши части сейчас закрепляют контроль над позициями в локомотивном депо «Купянск-Сортировочный». Также штурма ВС РФ прошли вперед на 1 км в районе Заосколья, в южной части города.

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Киев меняет тактику боев под Запорожьем

После провалов ВСУ в Запорожской области, в том числе отсутствия успехов во время штурма наших позиций в районе Орехова, враг начал изменять тактику своей работы, сообщают военные в Telegram-канале «Воин DV».

«Помимо многочисленных пеших групп просачивания на убой периодически отправляется десант на бронемашинах и пикапах. Всего зафиксировано 16 попыток противника контратаковать — семь на северном фланге и девять на западном. Более 10 разрозненных групп боевиков вскрыто и уничтожено операторами БПЛА на освобожденных территориях», — сообщают наши бойцы.

Сейчас на севере ВС РФ зачищают силы врага, которые просачиваются вдоль реки Мокрые Ялы. На северо-западном участке заметны наши тактические успехи, однако продвижение там дается крайне тяжело. В западном секторе силы «Востока» отражают контрудары врага и подавляют его дронами. А на юге — срывают ротации.

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Власти Чехии возмутились финансированием Украины

Чешский премьер Андрей Бабиш раскритиковал проект долгосрочного бюджета ЕС и назвал документ «абсолютно неприемлемым». Он обратил внимание, что новый проект сокращает финансирование для Чехии на 300 млн евро и одновременно с этим увеличивает взносы Праги в общую казну. Дополнительно подогревает ситуацию и то, что на содержание институтов ЕС в проекте заложено 100 млрд евро, и еще столько же, 100 млрд, начальство Еврозоны хочет выдать Киеву.

«Почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Она должна получать средства из внеевропейского бюджета», — заявил Бабиш, намекая таким образом на то, что кормить «незалежную» должны те, кто собирается потом на ней зарабатывать. Например, тот же Мерц, который и предлагал урезать дотации странам ЕС в пользу поддержки Украины.

Подобное заявление — уже второе, исходящее от стран-членов ЕС. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в дополнительном финансировании Киева.