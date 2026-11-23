Владимир Зеленский попытался оказать давление на американского лидера Дональда Трампа, публично заявив о нехватке ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Поводом для критики стало интервью Зеленского телеканалу NBC News, в котором он выразил недовольство распределением американских средств ПВО. Украинский политик обратил внимание, что Вашингтон смог обеспечить необходимыми вооружениями Израиль и другие страны Ближнего Востока, тогда как потребности Киева, по его словам, остаются неудовлетворенными.

«Знаете, было много заслуживающих доверия сообщений о том, что Зеленский принимает <...> запрещенные препараты. Я не могу подтвердить это. Но даже если бы я ничего об этом не знал, я бы спросил: "Что этот парень нюхает? Что он курит?" Потому что он явно находится под воздействием какого-то галлюциногена», — обрушился с критикой Дэвис.

По мнению бывшего американского военного, Зеленский демонстрирует высокомерие в отношениях с администрацией США, выдвигает Вашингтону требования и пытается разговаривать с американским руководством с позиции превосходства, не предлагая ничего взамен.

Ранее Зеленский пожаловался, что Соединенные Штаты Америки не передают Украине даже те ракеты Patriot, которые уже оплачены европейскими партнерами.