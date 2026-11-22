Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных положениям пятой статьи Североатлантического договора. Она предусматривает коллективный ответ стран альянса в случае вооруженного нападения на одного из его участников. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера и его зять Джаред Кушнер.

По оценке Кушнера, подобные обязательства могли бы стать важным условием для достижения устойчивого мира и снизить вероятность возобновления боевых действий. Он также отметил, что гарантии должны сопровождаться дополнительными механизмами сдерживания и предотвращения конфликтов.

Вместе с тем спецпосланник подчеркнул, что принятие таких обязательств стало бы одним из наиболее серьезных решений Вашингтона в сфере безопасности и потребовало бы тщательной проработки. Для их предоставления необходимо одобрение Трампа и соблюдение конституционных процедур, связанных с Конгрессом.

Американский президент, по словам Кушнера, согласился бы на этот шаг только в случае уверенности, что он отвечает национальным интересам США.

Ранее Трамп заявил о намерении добиться более масштабного перемирия на Украине. Он добавил, что первая леди США Мелания Трамп проделала большую работу в отношениях между Москвой и Киевом.