Вооруженные силы Украины атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. По предварительной информации, в результате обстрелов и ударов беспилотников никто не пострадал. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

БПЛА атаковали автомобили и дома

В Белгородском округе в районе Болдыревки сгорел легковой автомобиль, а в Майском получил повреждения склад на территории предприятия. В поселке Комсомольский после детонации дрона пострадали шесть частных домов, два автомобиля и линия электропередачи.

В селе Чайки повреждены две легковые машины, в Солохах — еще один автомобиль. В поселке Октябрьский FPV-дрон вызвал пожар в гараже, другой беспилотник повредил частный дом.

В результате атаки повреждена инфраструктура

В Грайворонском округе атаки затронули Головчино, Новостроевку-Первую, Грайворон и Хотмыжск: повреждены жилые дома, хозяйственная постройка и газовая труба на объекте инфраструктуры. Кроме того, в Борисовке пострадал инфраструктурный объект, в Тулянке Валуйского округа — легковой автомобиль, а в Борках после детонации беспилотника поврежден социальный объект.

Накануне четыре мирных жителя пострадали при атаках дронов на Белгородскую область

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Беломестное Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. В Веселой Лопани дрон ударил по маршрутному автобусу, ранив пассажира в шею. Пострадавшего доставляют в Белгородскую областную больницу.

Еще два человека пострадали в Шебекино. Мужчина получил ранение нижней челюсти и самостоятельно обратился за помощью в местную центральную районную больницу. Его планируют перевести в областную больницу для дальнейшего лечения. Кроме того, детонация FPV-дрона привела к акубаротравме у женщины.

Как защититься при атаке БПЛА

Если сигнал воздушной тревоги застал человека на улице, необходимо как можно быстрее найти укрытие и покинуть открытое пространство. Лучше всего зайти в капитальное здание: жилой дом, магазин или административное сооружение. Также можно воспользоваться подземным переходом, если он находится поблизости.

Если укрыться в помещении невозможно, следует использовать любую доступную преграду, например дерево, остановочный павильон или выступ стены. При этом важно учитывать, что такие объекты не гарантируют полной защиты от взрывной волны и осколков. Оказавшись внутри здания, нужно держаться подальше от окон и перейти в помещение без остекления и наружных стен — коридор, кладовую или ванную комнату. По возможности рекомендуется спуститься в подвал или на нижние этажи.

Во время атаки следует лечь на пол и прикрыть голову руками, стараясь находиться в наиболее защищенной части здания. Необходимо сохранять спокойствие и не приближаться к окнам, чтобы наблюдать за происходящим.