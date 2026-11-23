Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер своими действиями приближает страну к капитуляции. По ее мнению, глава государства отказывается рассматривать реалистичные варианты мирного урегулирования конфликта и тем самым усугубляет положение Украины.

В публикации в социальной сети X* Мендель раскритиковала позицию Зеленского по вопросу возможного заключения мирного соглашения. Она считает, что отказ от компромиссных решений лишает Киев возможностей завершить противостояние на приемлемых условиях.

«Зеленский отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и, к сожалению, ведет Украину к капитуляции», — написала она.

В качестве примера справедливого урегулирования бывшая представительница украинского лидера привела соглашение, завершившее советско-финскую войну в 1944 году. По ее оценке, достигнутые тогда договоренности позволили Финляндии сохранить государственность, народ и перспективы дальнейшего развития.

Ранее Мендель заявила, что украинцы стремятся отказаться от гражданства страны из-за принудительной мобилизации.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.