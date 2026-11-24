Когда Минобороны РФ сообщает в сводках об освобождении населённого пункта, это значит, что село, посёлок или город перешли под полный контроль российских войск. Таким образом, село Барвиновка Запорожской области полностью очищено от украинских оккупантов. По данным военкоров, Барвиновку освобождали подразделения 5-й танковой бригады, входящей в состав 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Эксперты отмечают особо, что в штурмовых действиях на этом участке линии боевого соприкосновения (ЛБС), помимо тяжёлой бронетехники, принимало участие большое количество так называемых боевых роботов, или официальным языком военных – наземных роботизированных комплексов (НРТК). Общая площадь освобождённой территории равняется 16 квадратным километрам.

Помимо освобождения Барвиновки, войсками группировки нанесены удары по вражеским позициям в районах населённых пунктов Жёлтые Кручи, Весёлое и Счастливое Запорожской области, а также Гавриловки и Зелёной Долины Днепропетровской области. Если рассмотреть карту и отметить направление движения ВС РФ, то вырисовывается явная картина продвижения в обход Запорожья. Судя по всему, эти подразделения не задействованы в боях за освобождение Орехова, а имеют собственную задачу от Генштаба ВС РФ – прорыв к Запорожью. Особо примечательно то, что до трассы Н-15, выводящей прямо на аэропорт Запорожья, остаётся менее 40 км.

Согласно сводкам Минобороны РФ, за минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 200 боевиков, гусеничный бронетранспортёр и три автомобиля переднего края.

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Украина потухла

Киевские чиновники и эксперты в канун начала зимы подводят итоги российских ударов возмездия. Текущая информация такова: без света сутками находятся населённые пункты практически во всех регионах Украины, исключением не является западная и закарпатская части страны. Военные заводы вынуждены работать исключительно от генераторов, топливо на которые взлетело в цене, соответственно, растёт и цена готовой продукции. Впрочем, не все виды работ можно сделать, используя мощности альтернативных источников энергии.

Украинский эксперт Юрий Ковальчук в эфире киевского ТВ пояснил украинцам, проживающим в городах, что этой зимой света и тепла на всех не хватит. Приоритет будет отдаваться военной промышленности и военным частям ВСУ. По предварительным оценкам, сейчас на Украине критически разрушены пять крупнейших теплоэлектростанций: Змиевская, Трипольская, Ладыженская, Бурштынская и Приднепровская.

«В Днепропетровской области отключения электричества могут продолжаться до двух суток, а после восстановления свет будет появляться лишь на 4-6 часов в день», — озвучил самый оптимистичный прогноз эксперт.

Кстати, кадры полностью уничтоженной Трипольской ТЭС, расположенной в 45 км от Киева, сейчас часто показывают по украинскому телевидению, давая понять киевлянам, что электричество отныне будет дефицитным товаром.

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Эшелон с оружием разлетелся вдребезги

Российская армия не даёт покоя вражеским коммуникациям ни днём, ни ночью. Наряду с атаками в рамках морской блокады по судам в Чёрном море, перевозящим грузы НАТО на Украину, ВС РФ всерьёз взялись за железные дороги. По данным аналитиков, за всё время конфликта украинская «железка» потеряла более 600 различных локомотивов от электровозов до паровозов, которые ушлые чиновники не успели сдать на металлолом. Особо примечателен факт, что более 400 локомотивов было выведено из строя, а в большинстве своём полностью уничтожено уже в этом году, причём в последние месяцы.

Сегодня российские войска устроили «железнодорожное побоище». С разницей в 34 минуты реактивными «Геранями» были уничтожены шесть локомотивов в Харьковской и Днепропетровской областях. Воинский эшелон с военным имуществом уничтожен на станции Коростень Житомирской области.

Наряду с уничтожением локомотивов и другого подвижного состава, ВС РФ в ходе ударов возмездия наносят удары по ж/д станциям, центрам управления перевозками и стрелочному хозяйству.